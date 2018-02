Após colisão traseira, carro cai em ribanceira na BR-359 entre Coxim e Alcinópolis

Após colisão traseira, um GM Celta, placas de Campo Grande (MS), caiu numa ribanceira de aproximadamente cinco metros na noite deste sábado (24), na BR-359, entre Coxim e Silviolândia.

O motorista Paulo César Apolinário, de 44 anos, foi retirado do veículo por populares e aguardou a chegada do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que fizeram os primeiros socorros.

Sem ferimentos aparentes, ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim. O motorista reclamava de dores e deve passar por exames para identificar a causa.

De acordo com informações colhidas no local, chovia no momento do acidente, o motorista do Celta reduziu para passar num dos trechos danificados da rodovia e acabou sendo atingido por um Ford Fiesta, placas de Paraíso das Águas (MS).

Foto: PC de Souza

O motorista do Fiesta, Jeferson Gomes Santana, 28 anos, contou que ambos seguiam no sentido Alcinópolis. Ao colidir no Celta, Santana bateu a cabeça e reclamava de dores. Ele também foi trazido para o HR de Coxim. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local.

Foto: PC de Souza

Foto: PC de Souza Ediçãodenoticias

