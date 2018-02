Morreu senhor Calino Rocha pai do Edson da Ico

Será sepultado em Osório, no Rio Grande do Sul, o corpo do corretor Calino Martinho da Rocha (87), falecido neste sábado. Ele é pai do superintendente da IACO Agrícola, Edson Rocha. Calino tinha profunda ligação com Chapadão do Sul e sempre que tinha oportunidade visitava o município para ver o filho e amigos. Tradicionalista desde criança ele foi destaque de um evento de confraternização organizado pela prefeitura no CTG Cultivando a Tradição. Viveu intensamente como personagem do “mundo da música” nas décadas de 50 e 60 na Rádio Gaúcha, no programa Festança na Querência apresentado por Dimas Costa e Eleu Salvador.

Já na Rádio Farroupilha participou do programa Grande Rodeio Curinga de Darci Fagundes. Calino era declamador dos bons, cantor, compositor e tocava violão como poucos. Apreciador das tradições gaúchas participa ativamente de CTG (Centro de Tradições Gaúchas) de sua cidade.

Ganhou o Troféu Uirapuru no Festival de São Paulo pela Bandeirantes, competindo contra nove estados brasileiros. Participou 13 bandas ao longo da carreira incluindo a gravação de um disco na antiga gravadora Continental, umas das gigantes da década de 60. Foi líder do trio os Batutas do Rincão e vinha a Chapadão do Sul desde os anos 80 visitar o filho que comandava a antiga fazenda Ribeirão, hoje o complexo industrial da Usina Iaco Agrícola. (Foto Calino c camisa branca com listras)

