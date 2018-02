Em audiência pública na Câmara, prefeito afirma que a meta é ter em Costa Rica a melhor saúde pública do país

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB) afirmou que tem como desafio fazer da área de saúde pública de Costa Rica-MS a melhor do país. O anúncio foi feito durante audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Vereadores, para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, contas estas referentes aos terceiro quadrimestre de 2017 (setembro a dezembro do ano passado). Na mesma ocasião, Waldeli agradeceu uma parceria firmada com os parlamentares costarriquense, para aquisição de um aparelho de videolaparoscopia, equipamento que é utilizado para realização de cirurgias por vídeo.

A audiência pública aconteceu na tarde de segunda-feira (19/02) e foi realizada no plenário da Casa de Leis. A vereadora Rosângela Marçal Paes (PSB), 1ª secretária da Mesa Diretora, teve a responsabilidade de conduzir o evento, substituindo o presidente do Parlamento Municipal, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), que estava em viagem naquela data.

O prefeito Waldeli, uma das autoridades presentes à audiência, foi convidado pela vereadora Rosângela para fazer uso da palavra e em sua fala ele disse que o desafio do Governo Municipal é ter em Costa Rica a melhor saúde pública do país.

“Nós estamos atentos, para fazer a melhor saúde da história do Mato Grosso do Sul e do Brasil. O meu desafio não é fazer da saúde de Costa Rica a melhor saúde da cidade. Nós vamos fazer até o final do nosso mandado o melhor SUS do Brasil. Nós vamos ser o modelo de SUS para o país. Isso é um desafio, eu tenho fé na minha equipe e nós vamos conseguir superar esse desafio. Por isso nós estamos fazendo investimentos pesados em equipamentos e também em pessoas, para fazer do SUS de Costa Rica o melhor do Brasil. Não é Mato Grosso do Sul, porque no estado nós já superamos há muito tempo”, comentou o chefe do Executivo costarriquense.

Waldeli também anunciou que ainda esse ano o Governo Municipal vai investir cerca de R$ 2,5 milhões, em recursos próprios, na aquisição de um aparelho de tomografia, de um aparelho de mamografia, de um aparelho de videolaparoscopia, de um novo ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde e de uma ambulância UTI móvel. Segundo ele, a compra do equipamento de videolaparoscopia será feita em parceria com os vereadores.

“Cada vereador, dos 11, destinou R$ 20 mil da emenda individual deles, um total de R$ 220 mil para aquisição do aparelho de videolaparoscopia. É muito importante ressaltar a parceria dos vereadores, que vai agilizar a aquisição do equipamento, porque nós queremos realizar cirurgia por vídeo ainda este ano. Então, as emendas dos vereadores já foram autorizadas, não recebi ainda o documento, mas o líder nosso (Claudomiro Martins Rosa, o Cocó, do PSD) comunicou que foi feito um acordo nesta Casa, onde cada vereador destinou R$ 20 mil para comprar o equipamento”, esclareceu o prefeito, ao falar da aquisição do aparelho que é capaz de auxiliar os médicos a realizarem cirurgias por vídeo.

Além disso, o gestor municipal informou que em 2018 a Prefeitura vai resolver dois entraves, que ele chamou de “gargalos” da saúde pública de Costa Rica: as cirurgias de joelho e as cirurgias de retina, atendendo às reivindicações dos vereadores. Conforme o prefeito, essas cirurgias eram feitas em Campo Grande-MS, por intermédio da rede estadual de saúde, mas o tempo de espera é muito grande e às vezes o paciente precisa aguardar mais de um ano até surgir vaga para realizar uma cirurgia de joelho ou mesmo de retina.

Contudo, durante a audiência na Câmara, Waldeli afirmou que a Fundação Hospitalar de Costa Rica (FHCR) já está pronta para realizar as cirurgias de joelho e o Governo Municipal vai pagar as cirurgias de retina no Hospital São Julião – que é particular e está localizado na capital – resolvendo de vez os dois problemas.

Do ponto de vista financeiro, o prefeito Waldeli fez questão de ressaltar a liquidez orçamentária da saúde de Costa Rica, ao informar ao longo da audiência pública que o município está com suas contas em dia, sem acúmulo de dívidas em nenhuma área, nem mesmo na Saúde. Ainda conforme ele, a Secretaria de Saúde teve uma receita total de R$ 7.892.615,15 nos meses de setembro a dezembro do ano passado.

A secretária Municipal de Saúde, Adriana Maura Maset Tobal, também fez uso da tribuna da Câmara durante a audiência, ocasião na qual ela apresentou o relatório de prestação de contas da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2017.

Segundo a secretária, apenas nesses quatro meses foram realizadas 12.611 consultas e 20.488 exames laboratoriais, 914 consultas de pré-natal, somente nos postos de saúde, isto é, na atenção básica; também foram feitas 26.200 visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde; o Centro de Especialidades Médicas realizou 685 ultrassonografias, 591 raios-x, 1.223 exames preventivos, 17.551 consultas com médicos especialistas, e 26.769 exames laboratoriais.

O relatório dos últimos quatro meses de 2017 mostra também que nesse período foram fornecidos 1.025.880 medicamentos para a população, de forma gratuita; foram realizadas 173 viagens para encaminhamento de pacientes para tratamento em outros municípios, transportando 4.041 pessoas somente ao longo desses quatro meses; já na Fundação Hospitalar de Costa Rica, Adriana apresentou números que mostram que o hospital realizou 8.710 consultas e 643 internações pelo SUS no terceiro quadrimestre de 2017, além de 229 cirurgias, 12 partos normais e 80 cesarianas. Ainda segundo a secretária, a Fundação realizou, de setembro a dezembro, 5.030 exames de raio-X e 2.430 ultrassonografias.

A audiência também contou com a presença dos vereadores Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social da Câmara, Artur Delgado Baird (PSC), Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), e Rayner Moraes Santos (PR), além do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Roney Hauck Rodrigues, representantes da sociedade civil, moradores e outras autoridades locais.

A realização de audiência pública para prestação das contas da Secretaria Municipal de Saúde é um instrumento de transparência, que garante aos moradores a possibilidade de conhecer melhor a realidade da Saúde no município, além de poderem expor sugestões e assim contribuir com o futuro da cidade. Vale lembrar que a audiência foi transmitida por duas emissoras de rádio e permitiu também a participação dos ouvintes – por meio dos telefones da Câmara -, com o envio de perguntas, sugestões, reclamações, críticas, elogios, e pedidos de esclarecimentos.

