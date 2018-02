Termina hoje prazo para inscrição em processo seletivo da Saúde

Termina hoje, 23, o prazo para inscrições no processo seletivo promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva de profissionais, com vistas à contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Secretaria de Saúde por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com o edital, a entrega do formulário de inscrição e dos títulos deve ser feita até hoje, 23 de Fevereiro, das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro.

O Processo seletivo constará de três etapas: INSCRIÇÃO; PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, para todos os cargos: e PROVA PRÁTICA: de caráter classificatório e eliminatório para o cargo de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

São ofertadas vagas para cargos de nível superior, médio e alfabetizado, com salário de até – R$ 3.796,39.

Veja abaixo os cargos ofertados conforme EDITAL Nº 002/2018 – RETIFICAÇÃO

Enfermeiro – Nível Superior – Curso de Graduação em Enfermagem e registro no respectivo Órgão de Classe – 40h/s – R$ 3.796,39;

Fisioterapeuta – CR – Nível Superior – Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo Órgão de Classe – 30h/s – R$ 3.796,39;

Terapeuta Ocupacional – Nível Superior – Curso de Graduação em Terapia Ocupacional e registro no respectivo Órgão de Classe – 30h/s – R$3.796,39;

Odontólogo – Nível Superior – Curso de Graduação em Odontologia e registro no respectivo Órgão de Classe – 20 h/s – R$3.796,39;

Nutricionista – Nível Superior – Curso de Graduação em Nutrição e registro no respectivo Órgão de Classe – 40 h/s – R$3.796,39;

Técnico em Enfermagem – Curso Nível Médio Completo, com curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN – 40h/s – R$ 1.957,81;

Técnico em Radiologia – Curso Nível Médio Completo com curso Técnico em Radiologia e registro no CRTR – 24 h/s – R$ 1.957,81;

Técnico em Imobilização Ortopédica – Curso Nível Médio Completo com curso Técnico em Imobilização Ortopédica e registro na ASTEGO – 40h/s – R$ 1.957,81;

Auxiliar de Consultório Dentário – Curso Nível Médio Completo, com curso específico para exercer a função – 40h/s – R$ 1.309,86;

Auxiliar de Farmácia – Curso Nível Médio Completo, com curso específico para exercer a função – 40h/s – R$ 1.309,86;

Recepcionista – Nível Médio Completo – 40h/s – R$1.309,86;

Motorista de Ambulância II – Curso Nível Fundamental Completo, com CNH modelo “D”ou superior – 40h/s – R$1.818,68;

Auxiliar de Serviços Operacionais II – Curso Nível Fundamental incompleto – no mínimo 5ª série – 40h/s – R$ 1.309,86;

Cozinheiro – Curso Nível Fundamental incompleto – no mínimo 5ª série – 40h/s – R$1.309,86;

Limpeza – Alfabetizado – 40h/s – R$ 914,32;

Clique aqui para ver o edital completo.

Comentários