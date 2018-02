Presidente da Câmara Paulo Sérgio de Pádua solicita cursos gratuitos para Chapadão do Céu

Na última segunda feira (19), o Presidente do Poder Legislativo Paulo Sérgio A. de Pádua, através do Deputado Federal Jovair Arantes e do Deputado Estadual Henrique Arantes, solicitou junto ao Ministério da Educação(MEC), que sejam disponibilizados cursos profissionalizantes gratuitos para a população de Chapadão do Céu.

Foram solicitados 4 cursos:

• Operador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (dur.160 horas) • Padeiro e Confeiteiro (dur.200 horas) • Auxiliar Administrativo (dur.160 horas) • Montagem e manutenção de computadores e notebooks (dur.160 horas)

A expectativa é que no mínimo 3 deles sejam realizados em Chapadão do Céu em datas a serem definidas.

Para o Presidente do Poder Legislativo, qualificação profissional deve ser uma preocupação constante de quem está ou busca uma vaga no mercado de trabalho.

– O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo, a qualificação é importante para o profissional que está empregado melhorar seus conhecimentos ou para quem está buscando uma oportunidade. Sempre defendi a geração de empregos, principalmente para nossos jovens, porém devemos estar preparados para suprir as necessidades das empresas quando as oportunidades surgirem – Destacou Paulo de Pádua.

A solicitação está sendo analisada pelo MEC, e em breve serão divulgados quais os cursos serão disponibilizados, e as datas para inscrições

