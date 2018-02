Prefeitura de Alcinópolis reforma mais uma ponte danificada pelas chuvas na região rural do município

Interditada por conta de danificações causadas pelas fortes chuvas, nesta quinta-feira (22), foi liberada para passagem de automóveis a ponte sobre o Córrego Piauí, na região das fazendas Santa Maria (Zarin) e Fazenda Barraca (Paulo Borges).

De acordo com o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, havia o risco de desmoronamento de terra, o que comprometia a segurança de todos aqueles que trafegavam pelo local.

“Realizamos um trabalho emergencial por conta da gravidade do problema e mesmo com as chuvas, que continuam caindo em algumas regiões rurais de Alcinópolis, a secretaria de Obras continua trabalhando a todo vapor”, garantiu o prefeito.

*Assecom PMA

