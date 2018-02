‘Pode acontecer mil vezes, que eu devolvo’, diz verdureiro que achou carteira com R$ 18 mil em MS

Em sua vida profissional, o verdureiro conta que também atuou como gerente de fazenda por 6 anos. “Eu lidava com bastante dinheiro guardado na fazenda, caminhonetes e objetos caros. Quando percebi que o dono tinha confiança em mim, vi que tinha que valorizar isso. A rotina, com o tempo, me cansou muito, por isso não estou lá até hoje. Agora estou na verdura com a minha esposa e também quero colocar salgados para vender lá. Eu sei fazer, fica bem gostoso”, garantiu.