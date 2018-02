Ladrões invadem casa, comem, fazem sexo e até tomam banho antes de fugir

Um morador do bairro Jardim Novo Aeroporto, de 69 anos, teve a casa invadida três vezes em menos de uma semana, em Três Lagoas. Na noite de quarta-feira (22), os ladrões abusados furtaram comida da geladeira e fizeram uma “jantinha” com macarrão instantâneo. Além disso, fizeram sexo e ainda tomaram banho antes de fugir. O dono da casa encontrou no banheiro preservativos usados quando chegou ao local após o trabalho.

Ele acionou a Polícia Militar e relatou que essa era a terceira vez que a casa foi furtada. Indignado com a situação, a vítima disse que os ladrões arrombaram a janela, que estava presa com uns pedaços de madeira. Os bandidos também furtaram perfumes e um aparelho de DVD.

As outras invasões ocorreram nos dias 16 e 20 de fevereiro, enquanto o morador está no trabalho. Em uma das ocasiões, os bandidos entraram pelo quintal e levaram ferragens de construção, como 250 barras de ferro. Quatro dias depois, eles quebraram o cadeado do portão, arrombaram a janela da cozinha e furtaram uma televisão 50 polegadas, seis camisas, seis calças jeans e 12 cuecas.

A vítima acredita que os mesmos ladrões praticaram os furtos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac). Ninguém foi preso até o momento.

*JP News

