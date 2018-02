Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

MB implora para ficar na casa de Lica. Benê questiona o pai sobre sua pensão. Malu e Edgar temem que o escândalo reflita nas escolas do Grupo. Noboru promove um jantar em família para comemorar a recuperação de Mitsuko. Patativa conta a Aldo que Tato procurou por ele. Mitsuko discute com Tina. Cícero propõe à Josefina ficar com a guarda de Julinho. Aldo liga para Tato. Benê conta para o pai que tem Síndrome de Asperger.

TEMPO DE AMAR

Delfina convence José Augusto de que comprou as terras para Tereza. José Augusto pede a ajuda de Vicente para comprovar a origem do dinheiro usado por Delfina. Tereza repreende a mãe por expulsar os camponeses das terras. Emília insinua a Reinaldo que tem interesse por Fernão. Celina diz a Artur que Bernardo ajudará Eleutério, que sofre na prisão. Edgar e Carolina trocam juras de amor. Teodoro se incomoda com a festa de reinauguração da Maison Dorée. Almeida passa mal no cabaré e Lucerne convoca Reinaldo. Maria Vitória revela a Vicente que Inácio a beijou.

DEUS SALVE O REI

Catarina ironiza Afonso por estar financiando os estudos de Levi. Tiago conta a Afonso que Amália adiou a data do casamento. Rodolfo comemora quando os construtores informam que encontraram uma fonte de água. Cássio se surpreende com a intenção de Rodolfo de inundar um povoado para mudar o curso da água. Afonso diz a Amália que sente que suas lembranças virão à tona. Saulo decide voltar para a academia. Rodolfo sente falta de Lucrécia e decide ir atrás da esposa.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Sophia fica em choque, mas disfarça e age naturalmente com Mariano. Sophia afirma a Gael que não tem envolvimento com Mariano. Gael estranha o modo como Aura se relaciona com Sophia. Bruno visita Raquel, que afirma que tentará esquecê-lo. Zé Victor encontra Tônia no hospital. Patrick comenta com Clara sobre o grande interesse de Renato nas esmeraldas. Estela convida os garimpeiros e as meninas do bordel para suas aulas. Sophia tenta convencer Mariano a se afastar de Lívia. Mariano pede ajuda a Amaro para vender a esmeralda. As mulheres se divertem na despedida de solteira de Melissa. Patrick encontra a garrafa de gim no quarto de Beth. Leandra cobra uma posição de Rato sobre a promessa que lhe fez. Diego se encontra com Karina. Lívia flagra Sophia e Mariano se beijando.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Karim pede à senhorita “Mendonça” que coloque preço em sua companhia. Ela responde que será grátis enquanto ele estiver no cassino. O Sultão coloca em sua mão um anel valioso, mas ela não aceita o presente. Carol comenta com Alessandro o ocorrido entre “Maria Alessandra” e o Sultão e ele se diverte com a situação. Karim pede a “senhorita Mendonça” que não seja insolente e deixa claro que com ele há sempre formas de vingança. Ela sai e deixa o Sultão falando sozinho. Aracely diz a Teobaldo que está apaixonada por um piloto e ele a proíbe de voltar a vê-lo. Carol pergunta a Alessandro se nunca pensou em vender sua parte no Cassino da Ilha Dourada. Teobaldo aconselha Aracely a não se envolver com a pessoa que conheceu. Alessandro diz a Carola que vai esperar que o Cassino se recupere e depois voltarão a falar sobre o assunto. Miguel diz a Lúcia que não se sente bem mentindo para Otávio. Karim convida Maricruz para conhecer sua Ilha particular. Ela aceita o convite com a condição de poder levar um acompanhante. Maricruz pede a Teobaldo que a acompanhe no passeio com o Sultão. Eduardo diz a Aracely que está apaixonado por ela, mas se nega a falar com Teobaldo. No hotel, Otávio encontra “Maria Alessandra” e lhe oferece sua amizade. Karim diz a Carol que está disposto a pagar o que for para ficar com “ Maria Alessandra”. Maricruz previne Aracely quanto ao caráter de Eduardo e diz que o rapaz não é para ela.

AMANHÃ É PARA SEMPRE

Gonçalo está com problemas cardíacos, mas pede ao médico que não diga nada para sua família. Fernanda relembra sua infância com Eduardo e, por ele ter rompido a promessa que fizeram de continuarem se escrevendo, decidiu se casar com Damião. Margarida diz a Jacinto que Soledade está cada vez mais debilitada e sugere que contem ao patrão o que está acontecendo. Jacinto diz que Eduardo está chegando e ele decidirá o que fazer. Bárbara, furiosa adverte Gardênia e ameaça demiti-la se continuar se ausentando para cuidar de Soledade. Por ordem de Bárbara, Damião pede a Fernanda que convença seu pai a aceitar a compra de leite em pó e diz que se o negócio for cancelado a empresa poderá ir à falência e haverá demissão em massa. Assustada com as consequências, Fernanda decide falar com seus pais. Fernanda fica sabendo que Soledade está muito doente e pretende visitá-la. Gardênia tenta impedir que ela vá com medo que se encontre com Eduardo.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Desesperado com o desaparecimento de Fernanda e Pedrinho, Carlos busca consolo com a mãe. Luiz mostra para Fernanda os passaportes com seus nomes falsos e diz que teve que separá-la de todos que o odeiam para ter a oportunidade de ganhar seu carinho. Marisa dá todo seu apoio ao filho e diz que não descansará até encontrá-los. Pedro está convencido de que Fernanda logo estará a seu lado. Luiz, por sua vez, tem certeza de que ninguém vai separá-lo de Fernanda. Fernanda lamenta ter magoado Carlos e seus pais. Luiz tenta ser carinhoso, mas ela o despreza. Mal Amada diz a Maribel que em breve a polícia vai encontrá-la. Fernanda chama Luiz de assassino e o culpa por mandá-la para a prisão mesmo sendo inocente. Irritado, ele diz a Fernanda que pode ir embora quando quiser, mas Pedrinho fica com ele. Inácio pede Marisa em casamento. Luiz diz a Fernanda que por bem ou por mal terá que gostar dele como pai. Carlos e Marisa reconhecem o grande sacrifício que Fernanda está fazendo pelo filho.

CARINHA DE ANJO

Fátima e Cecília conversam sobre o desentendimento entre Gustavo e Cristóvão. As duas acabam não se entendendo. Flávio suborna o porteiro para que não conte nada para Haydee sobre a sopa. Cristóvão vai até a igreja se conversar com o Padre Gabriel sobre o que aconteceu. Franciely revela para Silvestre que decidiu ficar na mansão. O homem comemora a notícia e chega a desmaiar de emoção. Didi e Fabiana descobrem que Bárbara e Frida são culpadas pelas cartolinas.

BAND

AMOR PROIBIDO

Behlul volta para casa trazendo Firdevs. Bihter dá um sermão na mãe assim que ela chega. Os preparativos para o aniversário de Bihter em casa são cancelados e Adnan pede para Behlul reservar um lugar para eles saírem para comemorar. Enquanto todos saem para comemorar o aniversário de Bihter, Hilmi liga para Fidervs em casa e eles discutem. Ela se desespera, tenta se matar e Fidervs a leva no hospital sem que ninguém saiba o real motivo.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Isabela fica animada com a presença de Ricardo. Hanna procura por Débora. Marta e Tamar discutem. Hanna se entende com Débora. Ricardo conversa com o professor Rodrigo e propõe a reconstrução do templo. Zoe pede para falar com Saulo. Ariela aconselha Alan. Zoe entrevista Saulo e eles falam sobre questões históricas. Noah sente ciúmes da troca de olhares entre Isabela e Ricardo. Laodiceia desabafa com Ângela. Natália conhece o apartamento de Lúcio. César raciocina sobre os fatos e desconfia que Lúcio seja o assassino. Natália segue conhecendo o apartamento do policial. César descobre que Lúcio é Samael.

