Confira a Pauta para a Sessão Ordinária de Nº 1182 que acontece na próxima segunda-feira

Projeto de Lei nº 60/2018. Vereador Anderson Abreu que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica por meio de MICROCHIP, de todos os animais da espécie Canina e Felina, no município de Chapadão do Sul”.

Requerimento nº 105/2018 Vereador Professor Cícero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando algumas informações sobre o Plano Municipal de Educação aprovado pelos Vereadores da Legislatura anterior:

1 – Quem é a equipe de monitoramento do Plano Municipal de Educação?

2 – Quando se reúnem?

3 – As reuniões são registradas?

4 – Quais metas estão cumpridas, ou em andamento, pela atual administração, tendo em vista que a administração anterior cumpriu a meta n. 01?

5 – Quando será instituído em Chapadão do Sul “O Fórum Permanente da Educação Municipal” – previsto pelo PME?

6 – Quais os avanços para a valorização do Profissional de Educação?

7 – META 13 – Quais as perspectivas do cumprimento dessa meta?

8 – META 19 – Qual a previsão para iniciar o processo de gestão democracia nas escolas municipais?

META 5 – ALFABETIZAÇÂO

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. Nestes termos solicito a divulgação dos últimos resultados da Avaliação ANA.

Requerimento nº 106/2018 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, quantos acidentes teve nos últimos oito anos, motivados pelos veículos estarem estacionado nos estacionamentos oblíquo em 45 grau.

Requerimento nº 107/2018 Vereador Professor Cicero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Secretário de Educação Guerino Perius, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis relação nominal dos Professores contratados e dos Coordenadores para esse ano letivo e suas respectivas escolas.

Requerimento nº 108/2018 Vereador Professor Cicero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, solicitando relação de profissionais contratados, “Professores de música”, suas formações e a fonte de recursos para pagamento de proventos.

Indicação nº 511/2018 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja ampliado o estacionamento já existente do canteiro central da Avenida Oito, entre as Ruas Dezessete e Dezenove. Reforçando a Indicação de número 83/2017, de autoria desta Vereadora.

Indicação nº 512/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando para que sejam instaladas Câmeras de Monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Reforçando a Indicação de número 99/2017 de autoria deste Vereador.

Indicação nº 513/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de Pista de ciclovia na Avenidas Rio Grande do Norte passando pela Avenida Tocantins e Avenida Rio Grande do Sul em nosso Município.

Indicação nº 514/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Presidente da CASSEMS, Ricardo Ayache, solicitando para que firme convênio com Profissional Endoscopista de nosso Município.

Indicação nº 515/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando a contratação de Médico Psiquiatra para nosso Município.

Indicação nº 516/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Paulo Correia com cópia à ANATEL, na pessoa da Senhora Alessandra Lugato, Diretora de Relações Institucionais, solicitando providências no sentido de melhorar o sinal de internet em nosso Município.

Indicação nº 517/2018 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando para que seja feita troca das caixas de água, na Rede Pública de Ensino e Centros de Educação Infantil.

Indicação nº 518/2018 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Direto do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de “olho de gato” em toda a extensão da Avenida Tocantins.

Indicação nº 519/2018 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de quebra-molas e olho de gato em toda a extensão das Avenida Mato Grosso do Sul e Avenida Andorinhas.

Indicação nº 520/2018 Vereador Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando estacionamento nos monumentos localizados na rodovia MS 306 no perímetro urbano.

Indicação nº 521/2018 Vereador Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA, Felipe Scorsatto, solicitando a colocação de placas com o nome de Chapadão do Sul e jardinagem nos monumentos localizados na Rodovia MS 306 no perímetro urbano.

Indicação nº 522/2018 Vereador Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando a construção de um Poço Artesiano com uma Caixa d’água elevada para atender a escola do Assentamento Aroeira.

Moção de Pesar nº 47/2018 Vereadores

Os Vereadores, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE PESAR, à família do Senhor Nilson Borges, o Borginho, um dos pioneiros de Chapadão do Sul, em decorrência de seu falecimento ocorrido em 13 de fevereiro do corrente ano.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 003/2018. Encaminha Projeto de Lei nº 58/2018. Executivo que: “Concede subvenção social ao Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças e dá outras providências”.

– Mensagem nº 004/2018. Encaminha Projeto de Lei nº 59/2018. Executivo que: “Concede auxílio financeiro a Associação Mulher Rara – Casa de Mentoria Joia Rara, e dá outras providências”.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 56/2018. Executivo que: “Altera a destinação de imóveis públicos urbanos e dá outras providências”.

Comentários