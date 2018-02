Com investimentos na zona rural, prefeitura segue reformando pontes

a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, reiniciou a reforma de pontes, sendo a primeira a da ponte de madeira de 11 metros de comprimento, sobre o Córrego Água Vermelha, Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Nessa reforma houve um atraso devido a entrega da madeira, que demorou além do esperado, mas hoje, após quatro (4) dias da entrega da mesma o serviço foi executado e essa ponte já está pronta..

Às vezes encontramos dificuldades para dar a manutenção em tempo hábil, e por isso sofremos crítica de populares, mas aos poucos estamos atendendo toda demanda do município, pois o mesmo é muito amplo, dificultando o trabalho da Secretaria que dispõe de uma equipe pequena, mas que dentro do possível atende a demanda.

Com essas reformas e restauração garantimos a longevidade de cada ponte, que são estruturas fundamentais para a realização do escoamento da produção agropecuária no município.

A construção, reforma e manutenção de pontes é necessária para atravessar áreas de desnível ou obstáculos naturais como cursos d’água, reservatórios ou regiões de serra, permitindo que o sistema viário seja mais ágil e eficaz.

Fonte: AsseCom

Comentários