Chapadão do Sul participou do 1º Encontro de Gestores e Técnicos da Melhor Idade

Na tarde desta última terça-feira, 21, no auditório da ASSOMASSUL, a Fundesporte promoveu o 1º Encontro de Gestores e Técnicos da Melhor Idade, onde o secretário de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul, Wander Viegas e a professora Elísia Camargo Sugohara, professora de ginástica funcional e técnica da terceira idade, participaram do encontro que reuniu 45 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, para buscar melhorias para atender a 3ª idade de nosso município.

No encontro foi feito uma retrospectiva dos jogos de 2017, o planejamento das atividades de 2018 e 2019, esclarecimento das regras das modalidades nos Jogos da Melhor Idade e a apresentação da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado – CBVA.

Os jogos da Melhor Idade de 2018 terão mais duas modalidades (xadrez e atletismo), outra novidade esse ano para os atletas da Melhor Idade é o Circuito de Voleibol Adaptado que será realizado durante o ano em dez regiões do estado e as clínicas de handebol adaptado e voleibol para os municípios, para o ano de 2019 o evento ganha mais duas modalidades o handebol adaptado e o concurso de coreografia. A partir de 2019 o voleibol passa a ser dividido em duas categorias : categoria A (60 a 69 anos) e B ( acima de 70 anos).

Comentários