Assentamento Aroeira receberá Programa Lazer nas Cidades: ação terá brinquedos infláveis, oficina de dança e muito mais

A Secretaria de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul, em parceria com a Fundesporte, convida a toda população para participar do Programa Lazer nas Cidades.

A programação se dará no Assentamento Aroeira, dia 10 de março, a partir das 9h e contará com participações culturais e Artísticas e apresentação da Banda Municipal.

As crianças e os adolescentes poderão se divertirem na cama-elástica, brinquedos infláveis, oficinas esportivas, oficinas de recreação, atividades lúdicas, oficina de Dança, atendimento da Saúde, onde outras secretarias também estarão envolvidas no evento.

Realizar um dia de lazer com jogos, oficinas esportivas, estrutura de brinquedos infláveis e atividades voltadas para todos os públicos, como forma de integrar e promover a convivência em comunidade. Com esse objetivo, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) executa o Programa Lazer nas Cidades. Desde 2015 , diversos municípios, em especial as áreas de maior vulnerabilidade social, já receberam as ações.

O Programa Lazer na s Cidades tem parceria com entidades governamentais e não-governamentais e o dia de lazer é realizado junto com outra ação, como por exemplo, aniversários de municípios, campeonatos esportivos e eventos comunitários. Basta que o responsável do evento procure a Fundesporte.

Prefeituras municipais, associações esportivas e comunitárias, federações esportivas, Câmaras de Vereadores e entidades sem fins lucrativos podem requerer a parceria. A Fundesporte oferece toda a estrutura de brinquedos, materiais para oficinas e acompanhamento de profissionais da Educação Física, com experiência na área de recreação e lazer. O parceiro precisa dar apoio logístico com infra-estrutura – espaço adequado e instalação elétrica – e monitores para auxiliar as crianças nos brinquedos.

O principal público-alvo do Lazer nas Cidades é o infanto-juvenil. Crianças se divertem em cama-elástica e brinquedos infláveis. Adolescentes participam de oficinas esportivas. Mas todos podem aproveitar o dia nas oficinas de recreação, de atividades lúdicas e nas apresentações culturais.

