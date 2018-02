Assembleias 2018 da Sicredi Celeiro Centro Oeste começam em 1º de março em Sonora

O Sicredi – Instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e presente em 21 estados brasileiros –investe em ações que valorizam a participação dos associados. Uma delas são as Assembleias, reuniões que permitem que a decisão coletiva se sobressaia e onde o associado, “dono do negócio”, seguindo os princípios do cooperativismo, pode votar e ajudar a decidir os rumos da cooperativa de crédito.

Uma dessas cooperativas de crédito é a Sicredi Celeiro Centro Oeste,que terá o seu período de Assembleias de 1 a 9 de março, em 11 municípiosde sua área de atuação – confira o calendário no quadro. Sonora será o município que iniciará os eventos neste ano. A comunidade participará da assembleia no dia 1 de março, no Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida, às 19h.

Em 2018, as Assembleias deverão reunirmais de quatro mil associados nos 11 municípios onde a Cooperativa está presente – no ano passado, os encontros mobilizaram 4152 associados da Sicredi Celeiro Centro Oeste.

“A participação do associado nas Assembleias é fundamental. Aqui na Sicredi Celeiro,todo o investimento do associado é revertido do desenvolvimento da economia local. Desta forma, a rede de negócios é fortalecida, beneficiando a comunidade. Além disso, o associado também recebe a sua parte proporcional aos resultados do período”, explica Jaime Antonio Rohr, presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste.

Outro ponto que estará em pauta durante as Assembleias é o planejamento para 2018. Além disso, haverá espaço também para conhecer as ações que foram executadas no ano anterior e analisar como foram desenvolvidas.

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS 2018 – SICREDICELEIRO CENTRO OESTE Data Horário Cidade Local/Endereço 01/03/2018 19h00 Coxim Salão Paroquial São José – Rua João Pessoa, s/nº – Centro 01/03/2018 19h00 Sonora Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida – Rua Urutau, s/nº Centro 02/03/2018 19h00 São Gabriel do Oeste CTG Chama Crioula – Rua Antonio João, 450 – Bairro Milani 06/03/2018 18h00 Aparecida do taboado SIMTED – Rua Américo Alves de Queiroz, nº 4067 – Jardim Jerusa 06/03/2018 19h30 Mineiros Clube Pavip – Av. Juscelino Kubitscheck, 258-372 – Setor Jose de Oliveira 07/03/2018 19h30 Paranaíba Tatersal da Leilosin- Sindicato Rural – Rua Teódulo Mendes Malheiros, nº 500 – Bairro Santo Antonio 07/03/2018 19h00 Costa Rica Espaço Gold – Rua Chile, nº 20 – Parque Industrial III 08/03/2018 19h00 Cassilândia Cassilândia Tênis Clube – Avenida Presidente Dutra N.1930 08/03/2018 19h30 Chapadão do Céu Salão Paroquial Nossa Senhora Rainha do Céu – Avenida Indaiá Leste, s/nº – Centro 09/03/2018 19h00 Paraíso das Águas Salão Paroquial São João Maria Vianey – Rua Aristóteles Garcia Vida, 345 – Centro 09/03/2018 19h00 Chapadão do Sul Centro de Eventos – Sindicato Rural – Rua Brasil Leste, 853 – Flamboyant

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

