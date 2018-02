Aluno Nota 10: Prefeitura de Alcinópolis premia estudantes da Rede Municipal de Ensino

Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, premiou 19 turmas do ensino fundamental pelo projeto Aluno Nota 10, totalizando 57 estudantes da Escola Municipal Alcino Carneiro.

O intuito do projeto que foi criado por meio da lei municipal nº334, de 16 de dezembro de 2011, é incentivar o aprendizado e reconhecer a dedicação dos alunos que obtiveram os melhores resultados da série em que estudam.

Para esta edição, a Prefeitura premiou aqueles que conquistaram os melhores resultados durante o ano letivo de 2017. Os primeiros colocados receberam um Tablet, o segundo lugar uma mini caixa de som e os que ficaram com a terceira colocação levaram para casa uma mochila.

Para o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, dar continuidade a este projeto é investir em educação e no desenvolvimento do Ser Humano. “É gratificante ver a alegria em cada olhar e junto com esta felicidade o sentimento de dever cumprido. Agradeço a Câmara Municipal, a Escola e as famílias por trabalharmos em união, partilhando do mesmo objetivo que é proporcionar educação de qualidade às nossas crianças”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, afirmou que tem um carinho muito especial pelo projeto Aluno Nota 10 por vivenciar nele momentos muito especiais. “Primeiro como mãe, quando minha filha foi premiada por diversas vezes, e agora como gestora, onde posso dar sequencia a este projeto tão importante para os nossos alunos”, ressaltou a secretária.

O presidente da Câmara de Vereadores, Valdeci Passarinho, reforçou o discurso do prefeito Dalmy, parabenizando as famílias, a escola, os alunos e os poderes Executivo e Legislativo Municipal. “Minha gratidão por trabalharmos com paz e harmonia, conquistando grandes realizações, sempre com diálogo e equilíbrio”, completou o presidente.

O aluno Raiknny Vicente Belchior, do 5º Ano B, ganhou a premiação pela 5ª vez consecutiva e mostrou-se muito emocionado ao falar sobre o projeto. “Estou muito feliz por ganhar o Tablet e gostaria de agradecer o incentivo dos meus pais e o apoio da Escola. Não tenho palavras para dizer como tudo isso é importante para mim”, disse o estudante.

Eveliz Bárbara Goulart da Cunha afirmou que ganhar um Tablet do projeto Aluno Nota 10 era o seu sonho e que se esforçou muito para torná-lo realidade. “Ano passado eu disse para a minha mãe que eu ganharia este prêmio e ganhei com muito estudo e dedicação”, explicou a garota.

Prestigiaram a premiação o professor João de Souza, que era diretor da Escola Municipal em 2017, ano referente às premiações desta edição do Projeto, a atual diretor do local, Andreia Cruz, a coordenadora da Escola, Carina Marques, o vereador Nivaldo Nunes, o secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa e o secretário municipal de Assistência Social, Zé de Lima.

Vila Novo Belo Horizonte

Na segunda-feira, 26 de fevereiro, a partir das 13 horas, a equipe da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, estará na Escola Municipal Miguel Antonio de Moraes, no distrito Novo Belo Horizonte, realizando a entrega das premiações do projeto Aluno Nota 10.

*Assecom PMA

