Agepan avalia reajuste de 4,86% nas passagens de ônibus em MS

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), avalia reajuste de 4,86% em cima do preço da passagem de ônibus, em viagens entre cidades do Estado.

Por enquanto, a composição será submetida à uma consulta pública, divulgada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (23). A população poderá contribuir com a proposta de reajuste anual das tarifas.

Quando for validado, o acréscimo começará a valer em 1º de abril de 2018. Conforme a assessoria do governo, a proposta foi composta pela soma de 2,85% da variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e 1,95% referente ao novo patamar dos preços de comercialização do diesel.

Considerando eventual aprovação do reajuste, a passagem de Campo Grande a Dourados, por exemplo, que hoje custa R$ 63,40, pode subir para R$ 66,48. Da Capital para Ponta Porã, que é R$ 92,60, atualmente, subirá para R$ 97,10.

Sugestões, comentários e contribuições podem ser enviadas para endereço eletrônico ouvidoria@agepan.ms.gov.br ou entregues na sede da Agência, à avenida Afonso Pena, 3.026 Centro – CEP 79.002-075 – Campo Grande/MS. O horário de atendimento é de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

*Campo Grande News

