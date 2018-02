Sistema que modernizou comunicação estadual será implantado em Chapadão do Sul.

Para reafirmar a parceria do Governo do Estado com a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo, Wilton Paulino Junior, esteve na segunda-feira, 19, nos municípios de Chapadão do Sul e Figueirão.

O Sistema de Comunicação Eletrônica (eDOCMS) será o primeiro curso a ser disponibilizado aos municípios pela Escolagov. Firmada no mês de janeiro através da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) a parceria irá possibilitar a capacitação dos servidores através do curso na modalidade Educação a Distancia (EAD), e posterior liberação do sistema para utilização dos municípios.

De acordo com Paulino, será um grande avanço para os municípios que aderirem à parceria. “Esse processo de transformação virtual é importante para todos, não só para o Governo, mas para a população em geral. Sem dúvidas um grande avanço, e nosso dever como Escola de Governo é oferecer suporte e capacitar os servidores para acompanhar essas tendências que vão de encontro ao novo modelo de governança que está sendo implantado pelo governador Reinaldo Azambuja” destacou.

O secretário Carlos Alberto de Assis pontuou que a Escolagov desponta como ferramenta fundamental na qualificação dos servidores e a unificação do sistema de comunicação eletrônica será um avanço para todo Estado. “Vivemos na era virtual, onde tudo funciona de forma muito rápida. E o sistema eDOC trouxe essa modernidade para dentro do Governo, onde os documentos oficiais chegam em questão de minutos de um órgão para outro. O mesmo acontece para o tempo de resposta” pontuou.

eDOCMS

Idealizado por servidores e utilizado há pouco mais de dois anos por todos os órgãos e autarquias do Governo, o sistema eDOCMS é totalmente online, e além de gerar economia com impressão e transporte de servidores, dá agilidade ao envio e recebimento de documentos oficiais.

