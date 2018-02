Resíduos sólidos não devem ser descartados nos canteiros centrais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras, informa a população sul-chapadense que é expressamente proibido colocar resíduos sólidos, lixo, no canteiro central das Avenidas do município.

A limpeza urbana dos resíduos sólidos de pequenos geradores é realizada no centro todo os sábados, então quem precisar colocar lixo deve colocar na sexta-feira, o mais tarde possível, ressaltando que os resíduos devem ser postos na calçada.

A colaboração de toda população é de extrema importância para que a coleta dos resíduos sólidos seja realizada da maneira mais eficaz e rápida possível.

Os resíduos sólidos são: podas, galhada, madeira, pequena quantidade de construção civil e similares. Entretanto, a Limpeza Urbana não recolherá mais eletrodomésticos e eletrônicos, assim, esses resíduos precisarão ser descartados diretamente nos Ecopontos.

Os Ecopontos, que são limpos regularmente, continuam com sua coleta normalmente, assim, a população que precisar descartar um resíduo sólido antes do dia da Limpeza Urbana no seu bairro, poderá levar até o Ecoponto.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a compreensão da população.

Cronograma

– 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana Segunda-feira Planalto Sibipiruna Planalto Sibipiruna Terça-feira Esperança Sucupira Esperança Sucupira Quarta-feira Espatódia Sucupira Espatódia Sucupira Quinta-feira Flamboyant Esplanada Flamboyant Esplanada Sexta-feira Flamboyant Esplanada Flamboyant Esplanada Sábado Centro Centro Centro Centro

