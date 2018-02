A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, convida todas as entidades civis, organizações, sindicatos, associações e a comunidade em geral para participar e Audiência Pública sobre o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2017 e Relatório Geral Fiscal do 2º semestre de 2017.

Será dia 23 de fevereiro, às 9 horas, na Câmara Municipal. Sua participação é muito importante!

