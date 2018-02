Novo pároco de Paraíso das Águas encanta fiéis com sua humildade e resgata a fé da comunidade

O Padre Guilherme Maia Junior, de apenas 27 anos de idade, foi empossado como o novo pároco da paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião de Paraíso das Águas, no dia 27 de janeiro e já se ouve na comunidade, a satisfação e aprovação de todos.

Com uma visível dedicação, carisma e humildade, o jovem padre se dedica à resgatar a fé das pessoas e realizar sua missão evangelistica. Em poucos dias na cidade, ele já participou de programa de rádio, se apresentou aos vereadores na última sessão ordinária realizada na segunda-feira(19/2), oportunidade em que também realizou sua prece, aconselhando e desejando bençãos nos trabalhos do legislativo municipal.

Sua primeira missa em Paraíso das Águas, foi celebrada no último dia 03 de fevereiro de 2018. Desde então, a comunidade católica simpatizou com o novo sacerdote.

O padre Guilherme, nasceu na cidade de Paranaíba (MS), mas se considera filho de Costa Rica (MS), onde viveu toda sua infância e parte de sua vida, graduado em Filosofia pela UCDB, foi ordenado padre aos 25 anos de idade, no ano de 2016, período em que também foi designado pelo bispo Dom Antonino Migliore, da Diocese de Coxim (MS), para conduzir a missão na formação dos futuros sacerdotes da diocese, onde parmaneceu dois anos como reitor do Seminário Cristo Sacerdote, onde também foi vigário paroquial na Paróquia São Francisco das Chagas em Coxim.

Aceitou o convite do bispo em dirigir a Paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião de Paraíso das Águas, onde pretende desenvolver seu trabalho missionário em prol à comunidade.

“Juntos, com união e fé podemos com certeza tornar nossa comunidade, nossa cidade um lugar onde os valores que brotam do coração de Deus sejam vividos e não esquecidos; Está na paróquia para atender a todos com muito carinho e atenção e que nunca nosso povo deixe de procurar a Deus que é aquele que nos sustenta na caminhada”, disse à reportagem do Portal Brito News.

