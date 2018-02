Fundação Chapadão realiza 4ª etapa do Tour da Soja

A 4ª etapa do Tour da Soja, promovido pela Fundação Chapadão, é realizada nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, na Fazenda Santo Anastácio, localizada no KM 168 da rodovia BR-158, distante seis quilômetros de Aparecida do Taboado.

No evento, serão apresentados resultados de variedades de soja, todas semeadas no mesmo dia, receberam os mesmos tratos culturais, para que expressassem as suas diferentes potencialidades produtivas.

Representantes de cada empresa relatam as características dos materiais e informam as produtividades alcançadas, dando oportunidade aos produtores avaliarem o que mais lhe convém, de acordo com a forma que conduz a sua lavoura.

Dezenas de produtores, técnicos, consultores, universitários e gerentes de fazendas terão a oportunidade de conhecer o real potencial de cada material para a região.

Fonte: Jovemsulnew

