Figueirão vem se tornando referência em qualidade das suas estradas vicinais

O excelente trabalho que a Secretaria de Infraestrutura vem realizando, desde o começo do período de chuvas, nas estradas vicinais do município, já está sendo reconhecido até por pessoas de fora, que trabalham na região e precisam das mesmas para escoar as suas mercadorias.

Como, por exemplo, o senhor Marcos Heloir Person, vendedor de gesso e calcário na região Norte do Estado, que alega conhecer a região há mais de vinte anos e nunca tinha visto as estradas tão bem conservadas.

O senhor Marcos, no início desta semana, postou em sua página do Facebook um agradecimento ao prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, pelo ótimo estado das estradas, onde antigamente, segundo ele próprio, “nem tatú de chuteira passava”.

“Ações como essa são que nos fazem continuar acreditando em nosso trabalho, onde temos por único objetivo atender as reais necessidades de nossa gente. Precisamos manter nossas estradas sempre em bom estado de conservação, pois delas dependem o escoamento de nossa produção, as linhas leiteiras e também as linhas de alunos”, disse o prefeito Rogério.

