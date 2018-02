Campanha de adoção de animais acontece neste sábado, 24, em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através do Canil Municipal, em parceria com a ONG Arca de Noé realizarão no sábado, 24, uma campanha de adoção de animais, na Praça de Evento. A ação iniciará às 8h e irá até às 12h (MS).

Terão gatos e cachorros, sendo filhotes e adultos, para adoção. Para adotar um animal, o futuro tutor deverá levar um documento de identificação.

Essa é a primeira campanha de Doação, que tem o intuito de dar aos animais que se encontram no Canil Municipal um novo lar, assim, diminuindo a quantidade de animais no Canil, que se encontra lotado devido à falta de consciência dos tutores que abandoaram os bichos nas ruas.

Posse Responsável

Posse responsável são cuidados e responsabilidades que o proprietário precisa ter com o seu animal de estimação: o animal precisa de cuidados, carinho e atenção; o animal precisa ser levado ao veterinário regularmente; não se pode abandonar cães e gatos nas ruas; se não há espaço suficiente na casa não deve adotar um animal; ter controle sobre a reprodução e evitar criar indesejadas.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 9 9967-9294.

*Assecom PMCS

