Alcinópolis realiza torneio da amizade de “Futebol Society

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, realizará no dia 25 de Fevereiro o 2º Torneio da Amizade “Futebol Society”, no Estádio Municipal, a partir das 7 horas. O evento marca o início das atividades esportivas do Departamento de Desporto no ano de 2018.

Participarão equipes de Alcinópolis e das cidades vizinhas de Costa Rica, Chapadão do Sul, Figueirão e Alto Taquari-MT.

A premiação do torneio será a seguinte:

· 1º LUGAR: TROFÉU + R$ 600,00

· 2º LUGAR: TROFÉU + R$ 300,00

· ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO: MEDALHA + R$ 50,00 (cada)

Segundo o Diretor de Desporto, Valcimar Pereira, as despesas para a realização do Torneio serão por conta da Prefeitura Municipal, já a premiação em dinheiro será toda com apoio dos colaboradores “Amigos do Esporte”:. São eles:

Auto Peças São Cristóvão

JS Manutenções

Link Comunicação Visual

Madeireira São Pedro

Móveis Calderan

Perfil Modas

Salão “Espaço da Pri”

Serrana Center

Status Contabilidade e Assessoria

Sindicato Rural e Patronal de Alcinópolis.

Parceiros de Divulgação: Rádio Educativa FM / Sites: www.virounoticiams.com.br e www.alcinopolis.com.

Outras atividades

Lembrando os treinamentos nas escolinhas de futsal, futebol e vôlei, oferecidos por esse departamento, já iniciaram e a partir do dia 26 de fevereiro a Quadra de Esportes da Escola Municipal estará aberta à população esportista em geral, nas segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

