Agraer, Senar e Prefeitura de Figueirão implantam URT (Unidade de Referência Tecnológica) na região rural

Agraer e Senar, através do Projeto Mais Inovação, em parceira com a Prefeitura Municipal de Figueirão e juntamente com produtor rural da região está montando uma URT (Unidade de Referência Tecnológica) no Município, na área de recuperação de pastagens onde acontecerão dias de campo após implantada a URT para que seja apresentado os resultados e também ficará a disposição para visitas e tirar dúvidas sobre o projeto com o acompanhamento do Técnico Local da Agraer Fernando Fernandes.

O Projeto de Recuperação de Pastagens está disponível para médios produtores através do Convênio MAPA/AGRAER 836.785/2016 que acontece no município de Figueirão e em outros 20 municípios.

A URT está sendo implantada na estância Canto do Alegrete e conta com uma área de 6.69 hectares nas margens da MS 436 sentido Alcinópolis, a URT que já está na sua fase final de implantação após dias de dedicação dos Técnicos locais da prefeitura de Figueirão, Agraer e também do Técnico do Senar responsável pelo Projeto Mais Inovação no município. Onde foram realizadas várias operações desde Amostragem de Solos, como a correção do mesmo com a aplicação de Calcário, Gesso e Adubo todos fornecidos através do Convênio MAPA/AGRAER 836.785/2016.

A Cultivar que está sendo implantada em nossa URT conta com a parceria da empresa Germipasto, onde conseguimos trazer para todos produtores rurais de nossa região a mais nova variedade lançada pela EMBRAPA GADO DE CORTE, Ybiporã a primeira Brachiaria Hibrida.

Ipyporã na língua guarani significa “belo começo” e essa é a intenção da equipe de pesquisadores da Embrapa ao desenvolver o primeiro híbrido de braquiária da Empresa, a BRS RB331 Ipyporã. A cultivar é resultado do cruzamento de Brachiaria ruziziensis (R) com Brachiaria brizantha (B) e reúne as melhores características de cada uma delas, na opinião dos envolvidos na criação do material e que a consideram um novo início para as pesquisas em melhoramento de braquiárias no País.

“A cultivar apresenta a excelente resistência a cigarrinhas de uma B. brizantha e o alto valor nutritivo da B. ruziziensis”.

