Professor paranaibense é escolhido entre dez melhores do mundo

O professor Diego Mahfouz Faria Lima foi anunciado na última semana pelo bilionário Bill Gates como finalista entre os dez melhores professores do mundo. O paranaibense já conquistou um prêmio nacional de destaque. Em 2015 ele foi vencedor da 18ª edição do Prêmio Educador Nota 10.

O Global Teacher Prize é uma das mais importantes premiações de docentes do mundo e o vencedor será anunciado em março, em Dubai. O prêmio é uma realização da Varkey Foundation.

Diego nasceu e cresceu em Paranaíba, mas atualmente é diretor da escola municipal Darcy Ribeiro em São José do Rio Preto (SP), em uma das áreas mais pobres do município. Ele foi indicado ao prêmio por ter conseguido mudar a realidade do local, tanto fisicamente, quanto a qualidade oferecida aos alunos.

A escola que já estava praticamente abandonada enfrentava entre os principais problemas a violência e o alto índice de criminalidade. O lugar passou a ser ponto de usuários de drogas, e como os muros eram danificados, traficantes utilizavam para esconder entorpecentes, por conta disso o número de evasão era alto, em 2014, por exemplo, pelo menos 200 alunos não iam às aulas. Atualmente, o número chegou à zero.

Entre as mudanças feitas pelo paranaibense destaca-se o pátio da escola. O lugar era considerado um ponto de tráfico e consumo de drogas, por conta do acumulo de lixos. Agora, é usado para roda de leituras e conversas.

Diego conta que conseguiu reformar as escolas enviando e-mail para outros diretores solicitando materiais que eles não utilizavam mais e quando as doações começaram a chegar ele percebeu que seria capaz de fazer além do esperado.

Atualmente, a escola já conta com televisão em todas as salas de aula, além de mesas e cadeiras novas e toda a parte física da escola foi reformada.

JP News – Foto Arquivo Pessoal

