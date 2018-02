Prefeitura organiza competição de futebol master para equipes de Alto Taquari e cidades da região

A Prefeitura de Alto Taquari – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) – realizará mais um evento esportivo no município. Vem ai o I Campeonato Master de Futebol Society, do dia 03 de março ao dia 14 de abril. Todos os jogos serão realizados no Miniestádio Valdir Vieira Campos, no Centro de Alto Taquari.

A competição é aberta a equipes de Alto Taquari e de municípios da região. Todos os atletas participantes, inclusive, deverão apresentar o título de eleitor, com o intuito de comprovar residência na cidade de origem da equipe.

Categorias

• Master (principal)

Atletas ano base 1980 (38 anos)

Com dois atletas de 1981 (37 anos)

Goleiro ano base 1983 (35 anos)

• Sub-14

Atletas ano base 2004, 2005 e 2006

Como participar

As inscrições podem ser realizadas a partir desta terça-feira (20/02), na sede da SMECEL, na Avenida Coronel Macário Subtil de Oliveira, Nº 1060, no Centro, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. As inscrições seguem até o dia 1º de março, às 11h30 (horário de Brasília). A taxa de inscrição para a categoria master é de R$ 150,00. A categoria Sub-14 é isenta.

Premiação

A categoria Master terá premiação em dinheiro e troféu e medalhas.

• Equipe campeã – R$ 1.500,00 (troféu e medalhas);

• Vice-campeã – R$ 1.000,00 (troféu e medalhas);

• Artilheiro – R$ 100,00 (troféu);

• Melhor defesa – R$ 100,00 Troféu.

As três primeiras equipes da categoria Sub-14 receberão troféus e medalhas.

Mais informações com o coordenador de Esporte e Lazer, Carlos Magno (66.9.9977.6227) e com o professor Marcos Tikinho (66.9.9615.3206).

*PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, GESTÃO EM AÇÃO*