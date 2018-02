Prefeito João Carlos recebeu gerentes da CerradinhoBio que investirá mais R$ 280 milhões na região na produção de etanol de milho.

A região de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, e Chapadão do Céu, em Goiás, receberá mais investimentos, mais empregos e mais receitas com o Projeto Etanol de milho que está sendo implantado pela Cerradinho Bioenergia.

Detalhes do Projeto foram apresentados ao Prefeito João Carlos Krug durante reunião no gabinete com Renato Henrique Pretti, Gerente de Planejamento Estratégico e Projetos, e Maurício Heusy, Gerente de Recursos Humanos, na manhã desta quarta-feira.

De acordo com o projeto, a empresa investirá mais de R$ 280 milhões na região para produzir etanol, DDG e oléo, sem gerar qualquer tipo de resíduo. Serão produzidos 780 mil m³ de etanol e 850 GWh de energia.

Durante as obras de expansão deverão ser gerados 500 empregos e 50 novos postos de trabalho na operação. O investimento trará mais receitas para o país, estado e município, agregação de valor para toda a cadeia produtiva e desenvolvimento econômico.

Para o Prefeito João Carlos Krug a expansão da Cerradinho Bioenergia trará benefícios para Chapadão do Céu e para Chapadão do Sul que receberá investimentos na expansão do terminal ferroviário para melhorar a logística de escoamento da produção e a criação de uma empresa de logística.

João Carlos também citou os benefícios para produtores rurais do município, destaque na produção de milho, e ainda a ampliação da produção de bovinos e suínos com a maior oferta de DDG. Ele citou ainda o aumento da oferta de empregos em Chapadão do Sul já que aproximadamente 50% da mão de obra da empresa é do município, além de um maior fluxo de movimento no comércio local.

*Assecom PMCS

