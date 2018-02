Paraíso das Águas está entre os oito municípios que elevaram a classificação no Mapa do Turismo Brasileiro

Foi divulgada uma lista contendo oito municípios de Mato Grosso do Sul que receberam destaque no desempenho da economia turística e que elevaram a classificação das cidades no Mapa do Turismo Brasileiro.

Paraíso das Águas, o caçula do Estado está entre esses municípios, o que testifica uma gestão eficiente e organizada que consegue aliar crescimento econômico com produtividade e exploração de belezas naturais.

O Chefe do Executivo, Ivan da Cruz Pereira ( Xixi) mencionou que o recurso aprovado pelo Ministério do Turismo mediante a nova classificação será de suma importância para a realização de novos projetos no setor turístico do município.

“O recurso que será destinado ao município vai ajudar a alavancar o desenvolvimento turístico na região, colaborando com a estruturação do órgão turístico, publicidade dos potenciais, e pequenas infraestruturas. Paraíso das Águas tem como principal fonte turística a contemplação das belezas naturais como rios, cachoeiras e matas e também a prática de esportes radicais como rapel e rafiting”, detalha.

Ministério do Turismo: Segundo portaria 39/2017 do MTur, somente municípios classificados entre ‘A’ e ‘D’ podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico. De acordo com a nova categorização, a cidade de Paraíso das Águas pode contar agora com até R$ 150 mil por ano para realização de festejos.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

