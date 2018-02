Hoje tem Quarta do Combo Rodízio do Barzinho Oriental

Nesta quarta-feira, tem promoção Quarta do Combo Rodízio no Barzinho Oriental. Onde o Combo Rodízio que vem com 39 unidades com dois Temakis, sai de R$79,90 por R$ 67,99.

Promoção válida para Chapadão do Sul MS e a filial em Chapadão do Céu GO.

Em Chapadão do Sul o Barzinho Oriental está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Esta aberto de terça a domingo. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

Já em Chapadão do Céu o Barzinho Oriental está localizado na Rua Ingá Oeste – Setor Industrial, 5186 – Centro – Antiga Empório Chapadão do Céu GO. Telefone para Delivery ou reserva de mesas, (64) 9.9971-7555 ou WhatsApp (64) 9.9958-1745.

