Confira o resumo das novelas de hoje

Lica lê uma notícia tendenciosa sobre Dóris e mostra à diretora. Fio e Taís têm ideias para um projeto em comum. Samantha fala com Felipe sobre a vontade de viajar pelo Brasil. Clara e Juca fazem um vídeo juntos. Roney, Tato e Keyla encontram Aldo. Edgar teme que Lica descubra as falcatruas de Malu para prejudicar Dóris. Marta organiza uma reunião de pais para falar das falsas notícias sobre o Cora Coralina. Lica se surpreende ao encontrar Samantha com Felipe. Tato se desespera ao saber que houve um atentado contra pessoas em situações de rua.

Vicente fala para Maria Vitória que se incomoda com a presença de Inácio. Olímpia aprecia a repercussão de seu artigo. Isolina recebe vários elogios por sua apresentação. Conselheiro procura Eva na chapelaria. Celina obriga Artur a ir à delegacia saber sobre a prisão de seu pai. Gregório repreende Leonor por começar a gastar o dinheiro que eles roubaram de Lucinda. Eunice aconselha Celeste a se entender com Conselheiro. Alzira se preocupa com Celina. Artur conversa com Eleutério, e Celina revela ao pai dele que é a namorada do rapaz. Eunice marca um encontro com Reinaldo. Edgar garante a Carolina que não tem mais nada com Olímpia. Celina e Artur se beijam. Pepito visita Geraldo no hospital. Lucerne prepara a festa de reinauguração de Maison Dorée. Vicente procura Inácio.

Virgílio tenta sensibilizar Martinho a aceitar seu casamento com Amália. Augusto manda parar a procura por Constantino. Augusto indica Catarina para cuidar do torneio durante uma viagem. Afonso avisa a Samara que Levi vai começar seus estudos no castelo. Lucrécia se encontra com Orlando. Demétrio se surpreende quando Catarina manda retirar os feirantes das ruas antes do torneio. Rodolfo está à espera de Lucrécia, quando é surpreendido por Tila. Selena fica triste ao ver Saulo beijando uma moça. Amália tem lampejos de memória com Afonso.

Beth se junta à comemoração de Clara e todos estranham seu comportamento. Adinéia pede para Samuel dormir no quarto com Suzy e Cido não gosta. Radu observa Raquel dormindo. Clara inicia sua vingança contra Gustavo. Nádia convida Clara para ser madrinha de casamento de Diego e Melissa. Janete comenta com Renato sobre uma possível desavença entre Clara e Fabiana. Janete serve bebida escondida para Beth. Mariano e Valdo mudam a rotina das minas e provocam estranheza nos outros garimpeiros. Estela conta para Gael que foi abandonada por Amaro. Zé Victor fala para Sophia sobre o estranho comportamento de Mariano e Valdo. Gael discute com Amaro e dificulta a vendas das esmeraldas para ele. Mariano e Valdo encontram a esmeralda gigante e a escondem. Gustavo comenta com Nádia que teme uma vingança de Clara. Laura conhece Aldo, seu pai. Vinícius é morto no presídio.

No aeroporto, Maricruz e Otávio voltam a se cruzar. Na Ilha Dourada, Teobaldo se oferece para encontrar um hotel para Maricruz. Alessandro fica chateado ao saber que Maricruz foi para a Ilha Dourada sem a sua permissão. Raiza diz a Eduardo que Aracely não trabalha mais no cassino. Maricruz conversa com Aracely e diz que entende a preocupação de Teobaldo por ela trabalhar no cassino. Maricruz se apresenta para Carol, diz que veio para trabalhar no cassino e representar Alessandro. Eduardo confessa para Otávio que está apaixonado por Aracely. Carol leva Maricruz para conhecer o Cassino e diz a ela que nem sempre está cheio. O detetive diz a Tobias que tem notícias sobre o paradeiro de Maria Alessandra. Carol pede a Raiza que fique amiga de Maricruz para saber quais são suas intenções com respeito ao cassino. Alessandro comenta com Tobias que está muito impressionado com a força de vontade de Maricruz e sua incrível transformação. Otávio diz a Maria Alessandra que precisa se convencer de que ela não é Maricruz.

Amélia diz a Pedro que Luiz vendeu todas as suas propriedades, exceto uma, e afirma que ele sempre quis ter um herdeiro. Fernanda desmaia ao ver Luiz Monteiro. Pedro e Amélia procuram a filha e não a encontram. Fernanda se desespera ao saber que Luiz está com seu filho. Ele garante que cuidou bem do menino. Paulinho chora com medo do que possa acontecer com Pedrinho. Fernanda suplica ao pai que lhe devolva seu filho. Camila pede ao pai que vá ver Mariana, porque ela está muito estranha. Depois, fala com ela e propõe que sejam amigas. Mariana debocha da proposta da enteada. Fernanda diz a Carlos, Amélia e Pedro que Luiz está com Pedrinho. Carlos pede ao delegado Medina que encontre Luiz Monteiro e resgate seu filho.

Silvestre fica abalado com a notícia e diz que não sabe se ele e os demais conseguem viver sem a presença dela. Irmã Didi e Fabiana visitam Fátima e Vitor com a pequena Lulu. A garota diz que gosta da presença de Fátima e a mulher fica emocionada. Silvestre chora para Estefânia por saber da proposta de emprego de Franciely. Estefânia incentiva Silvestre a se declarar. Cassandra sofre em silêncio pela morte da mãe. Estefânia conta para Gustavo sobre Franciely ter recebido proposta de trabalho. Bárbara diz para Frida que tem um novo plano para causarem com Dulce, Lúcia e Lulu na escola. As meninas colam papel com frases maldosas nas costas das pequeninas, sem que elas percebam. O porteiro do prédio faz denúncia na delegacia contra Haydee alegando o laxante na sopa. Estefânia descobre que Cassandra estava fumando escondida no quarto. A Tia Perucas diz que a garota tem apenas 16 anos e não deveria fumar. Gustavo diz para Cristóvão que falou com os árabes e eles disseram que fecharam o negócio com a concorrente através de um homem chamado Cristóvão. Gustavo desconfia da índole do advogado, que se sente ofendido e se demite.

Nilay fica com ciúmes de Behlul e deixa a mesa durante o jantar. Peyker diz a Nihat que vai dar dinheiro a Firdevs. Behlul beija Bihter na porta do quarto onde Adnan está. Polícia invade o clube onde Firdevs joga e todos são presos. Behlul dá um perfume de presente para Bihter e diz que vai se casar.

Pressionada por Ricardo, Débora diz perdoar o pai. Marta critica Débora. Isabela janta com Zoe e diz não ver a hora de conhecer Ricardo. Em Nova Iorque, Benjamin se lembra de Zoe. Uri pede para Benjamin marcar um encontro com Ricardo. Celeste se desculpa com Chico. Natália mente para Lúcio e diz gostar dele de verdade. César recebe um telefonema de Nicanor. Débora não consegue disfarçar e deixa a mesa do jantar. Ricardo tenta amenizar. César fica surpreso ao ouvir Nicanor dizendo que Natália é a próxima vítima de Samael. Ela se recusa a conhecer o apartamento de Lúcio. Talita fica aliviada ao saber que Estela está melhor. Adriano beija Ariela. Laodiceia se assusta com as palavras de Jonas sobre o fim dos tempos. César pede segredo a Felipe sobre a conversa que teve com Nicanor. Tamar se emociona ao falar com Débora. Incomodado com o tráfico de drogas feito por Robinson, Jonas vai até a casa de Esmirna. Ricardo é admirado por todos em Jerusalém. Adriano se deita com Ariela. Jonas questiona a atitude de Robinson. Gideon e Tamar ficam satisfeitos com a presença de Débora e Ricardo em sua casa. Wallace é recebido por Melina em Nova Iorque. Berenice confessa os pecados para Zé Bento. Ricardo joga seu charme para Isabela. César encontra com Guido e revela ser amante de Natália. Vittorio descobre que Glória é sua mãe.

