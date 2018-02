Chapadão do Sul receberá Treinamento de Excelência em Natação: saiba como participar

Chapadão do Sul contará com o Treinamento de Excelência em Natação entre os dias 02 a 4 de março. A ação é desenvolvida pela Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, através da FUNDESPORTE e da UPF, com o apoio da Prefeitura de Chapadão do Sul.

O curso que será ministrado pelo professor Luiz Antonio Stopa, especialista em Educação Física com área de concentração em Bases Cientificas de Preparação Integral da Natação. Durante a ação será ensinado técnicas dos nados, saídas, viradas, chegadas e suas influências nos resultados, além disso o curso abordará temas como: princípios dos treinamentos, bases fisiológicas, qualidade físicas treináveis, métodos de treinamento, monitoramento de treinamentos e muito mais.

O curso é gratuito e as inscrições devem ser realizadas no site www.fundesporte.ms.gov.br, mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3323-7225.

Veja a Programação Completa na arte abaixo.

