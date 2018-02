Vice-Prefeito Dr. João Buzoli passa por mais um cateterismo

O Vice-Prefeito de Chapadão do Sul, Dr. João Buzoli teve que ser levado as pressas para São José do Rio Preto (SP), após passar mal, com suspeita de infarto do miocárdio.

Esta é a segunda vez que o Vice-Prefeito, que é médico sofre problemas cardíacos e é levado para tratamento em São Paulo, em um ano.

Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro João Buzoli teve que ser internado em São José do Rio Preto com problemas cardíacos e nesta terça-feira (20) passou por um cateterismo. Segundo a sua esposa, que o acompanha, o procedimento foi um sucesso e o Vice-Prefeito passa bem.

João Buzoli é um dos mais antigos médicos, clínico geral e cirurgião de Chapadão do Sul. Nas últimas eleições municipais (2016) elegeu-se Vice-Prefeito do município, ao lado de João Carlos Krug, Prefeito.

