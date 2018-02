Secretária Estadual de Educação Raquel Teixeira recebe vereadores de Chapadão do Céu

A convite do Presidente do Legislativo, estiveram presentes na reunião o vice-prefeito Alcides de Sá Soares (Cidão) e os vereadores: Sérgio Barbosa, Mauri Wierrbicki, Francisco Ronildo Galdino e Roneilce Barbosa.

Em pauta mais uma vez foi debatido o descaso do Governo do Estado com o Colégio Estadual Fruto de Terra, que conta com salas de aula construídas de placas em 1985.

O Presidente do Legislativo Paulo Sérgio de Pádua relatou os inúmeros pedidos de providências e as constantes promessas do Governo do Estado de reconstruir as salas, que submetem os alunos a condições de aprendizagem inadequadas, no período das chuvas, devido às inúmeras infiltrações, e a exposição ao calor e poeira durante a estiagem.

A Secretária Estadual de Educação Raquel Teixeira demonstrou preocupação com o colégio, destacando que irá viabilizar a construção de novas salas de alvenaria, proporcionando mais conforto aos professores e alunos.

Comentários