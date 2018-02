Professores da rede municipal são capacitados em Paraíso das Águas.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou dois dias de capacitações para oitenta professores da rede municipal de ensino.

Na ocasião, os educadores puderam participar de palestra motivacional e gestão em sala de aula, com o psicólogo Robson Batista Dias e Erika Costa. A carga horária foi de 22 horas.

O curso foi concebido com o objetivo de levantar e discutir questões relacionadas com a gestão da sala de aula e permitir que o aprimoramento e também o crescimento profissional do professor aconteça a partir da busca espontânea por conhecimento e por melhores estratégias para aplicação junto aos alunos.

*Assecom PMPA

