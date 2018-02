Prefeitura de Paraíso das Águas informa cursos profissionalizantes pelo SENAI

Os cursos estão previstos para o mês de abril de 2018 e as vagas são limitados .

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI em parceria com a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, realiza no mês de abril de 2018, cursos profissionalizantes GRATUITOS, com certificado.

Confira os cursos disponíveis:

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

PEDREIRO DE ALVENARIA

OPERADOR DE COMPUTADOR

ROTINAS DE RH LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS

PLANILHAS ELETRÔNICAS BÁSICAS

MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS

PLANILHAS ELETRÔNICAS AVANÇADAS

Dependendo do curso a carga horária é de 160 horas.

As matrículas estão sendo realizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo (Sala do Empreendedor), na Rua Manoel Vicente de Souza, em anexo à Cassems, com Elviton Mariano.

