Novo loteamento urbano poderá fomentar ainda mais o desenvolvimento de Paraíso das Águas; diz prefeito

O prefeito municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira (Xixi/MDB), anunciou nesta segunda-feira(19/2) em sua página oficial nas redes sociais, que o município está prestes à receber um novo loteamento urbano de uma área superior à 25 hectares.

“Avançamos muito no diálogo e acordo para que seja realizado o loteamento de mais de 25 hectares em Paraíso das Águas, um loteamento que vai chegar com toda a infraestrutura adequada, conforme determina a legislação vigente e, que vai fomentar ainda mais o desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou Ivan Xixi.

Em entrevista ao Portal Brito News, o secretário municipal de Administração e Finanças e chefe de Gabinete, Ildo Furtado de Oliveira, informou que o prefeito e sua equipe têm trabalhado para que o proprietário da conhecida fazenda “Gibinha”, que cerca grande parte do perímetro urbano de Paraíso das Águas, pudesse desenvolver o projeto de loteamento urbano, proporcionando o avanço no desenvolvimento e progresso do mais novo município de Mato Grosso do Sul, o que segundo Ele, tem avançado nos últimos dias.

A informação é de que finalmente, a área receberá em breve a infraestrutura adequada para que sejam disponibilizados terrenos. “Nos últimos anos, desde a instalação do município, muita gente vieram investir aqui e buscar oportunidades neste lugar, vimos a constante falta de imóveis para locação e a procura por terrenos com preços acessíveis. A construção civil têm sido fomentada e o avanço do município se dá a cada dia, por isso, existe a preocupação do gestor público e de sua equipe quanto à ampliação do perímetro urbano de nossa cidade”, enfatizou Ildo Furtado.

No novo loteamento que é aguardado com ansiedade pela Administração Municipal, poderá ser o futuro centro comercial, empresarial e público do município, disse o prefeito Ivan Xixi. “Estamos trabalhando no sentido de avançarmos com muita responsabilidade, honrando nossos compromissos com a população e este projeto de loteamento desta área é um compromisso firmado com esta população. Nos últimos meses temos avançado muito neste assunto e estamos confiantes que agora, finalmente realizaremos mais esta importante conquista”, ressaltou.

