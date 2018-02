Mika solicitou a instalação de Placas Indicativas no Esplanada III

Atendendo reivindicação o vereador Mika, apresentou indicação solicitando que seja feito a instalação de placas denominando os nomes das ruas no Bairro Espalanda III

Indicação nº 508/2018 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho e a Imobiliária Casa e Terra, solicitando a instalação de Placas Indicativas contendo os nomes das Ruas, no Loteamento Esplanada III em nosso Município.

