A patronagem do CTG Cultivando a Tradição, comunica que as mesas para o Baile do Chopp que será realizado no próximo dia 07 de abril, já estão à venda na secretaria do CTG

O valor do Ingresso é de R$ 80.00 por pessoas, com direito a refrigerante, água e comida. O Chopp será cobrado a parte e será da Brahma.

A diretoria comunica que o numero de ingresso será limitado.

Maiores informações no telefone 3562.2229

