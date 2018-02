Irmãos são presos suspeitos de integrar quadrilha que furtava agências dos Correios em Goiás

Dois irmãos foram presos na noite desta segunda-feira (19) suspeitos de participarem de uma quadrilha especializada em furtar agências dos Correios, em Caturaí, a 56 quilômetros de Goiânia. Arislei Farias dos Santos, 26 anos, e Israel Farias dos Santos, de 22, foram detidos por agentes do Grupo de Rádiopatrulha Aérea (Graer) na GO-070. O grupo realizava corte nos cofres das agências durante as ações.

De acordo com tenente Morais, os militares chegaram a dupla após uma denúncia anônima que havia um suspeito utilizando documentos falsos na região e que estava em um Toyota Corolla. Na abordagem, Arislei apresentou uma carteira de identidade falsa, com o nome de João Fernandes da Costa Neto. Após ser confirmado a não autenticidade do documento, ele confessou ser integrante da quadrilha e levou os agentes até uma casa na cidade, que era utilizada como ponto estratégico para as ações.

“Durante conversas, eles confessaram que estavam em Goiás há oito meses e que os demais integrantes são do Mato Grosso. Segundo a dupla, sempre eram cinco pessoas que agiam durante os crimes. Eles realizavam o corte no cofre das agências e, com o dinheiro, compravam imóveis e carros de luxo em nome de laranjas”, conta Morais.

No imóvel, os agentes prederam Israel e localizaram diversos objetos como chave de fendas, alicates, entre outros que ajudavam o grupo nas ações. A quadrilha é investigada por realizaram os crimes em Firminópolis, Santa Helena, Niquelândia e Santa Terezinha.

“Eles alegaram que conseguiram subtrair dos cofres R$ 80 mil em cada ação. Somente em Santa Terezinha que eles furtaram um colete balístico e um revólver calibre 38, que não foram encontrados. Eles também confessaram que estavam planejando agirem no Tocantins e no Rio Grande do Norte”, conta o tenente.

Arislei já possui passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Ele consta em aberto um mandado de prisão e contou com ajuda de um agente prisional para a sua fuga, que não foi identificado. “Ele contou que deu um Toyota/Corolla de presente para o agente e ele o ajudou a fugir do presídio”, destaca Morais.

Os irmãos foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Os demais integrantes da quadrilha já foram identificados.

