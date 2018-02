Hospital Municipal de Chapadão do Sul começa a emitir Certidão de Nascimento

Desde o dia 08 de fevereiro deste ano, o Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, passa a oferecer mais um serviço a nossa população: a CERTIDÃO DE NASCIMENTO dos bebês nascidos em Chapadão do Sul.

Pensando no melhor para a nossa população, uma extensão do Cartório Civil foi instalada dentro do Hospital Municipal, para que os pais registrem seus filhos com mais comodidade e rapidez.

A proposta estabelece manter no Hospital Municipal um posto de atendimento pelos oficiais de Registro Civil para efetuar o registro de nascimento e conceder a respectiva Certidão aos recém-nascidos, antes mesmo de deixarem a unidade hospitalar.

O documento deverá emitido de forma gratuita, assim como a inscrição do CPF que será realizado para os recém-nascidos, que sairão do hospital com o CPF devidamente inscrito na certidão de nascimento.

Documentos

Para realizar o registro e preciso que os pais estejam munidos da seguinte documentação:

Pais casados RG, CPF e Certidão de casamento.

Pais solteiros: RG, CPF, Certidão de Nascimento.

Pais menores: RG, CPF, Certidão de Nascimento, avó ou avô com RG e CPF.

Em todos os casos, para fazer o registro da criança é necessária à presença do pai ou da mãe

