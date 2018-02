Grupo Evangeliza realiza show com Thiago Brado neste sábado

O movimento Segue-Me junto com a Paróquia São Pedro Apóstolo de Chapadão do Sul-MS, esta convidando toda comunidade para participar do Evangeliza Jovem, que acontece neste sábado dia 25.

O Evangeliza Jovem será uma noite de ADORAÇÃO e LOUVOR conduzida pelo cantor e missionário THIAGO BRADO.

Essa noite acontecerá no dia 25/02 na Igreja Matriz, em frente à praça de eventos, com início a Santa Missa as 19hs00.

Lembrando que é um evento totalmente GRATUITO. Está sendo vendido o CD do Thiago Brado no custo de R$ 10,00 reais, essa venda é apenas para custear a vinda do missionário.

