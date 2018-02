Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

O CAPÍTULO NÃO SERÁ EXIBIDO EM VIRTUDE DA TRANSMISSÃO DA CHAMPIONS LEAGUE

TEMPO DE AMAR

Fernão garante a Lucinda que conquistará Emília. Eva conhece Conselheiro. Chega o dia das apresentações sobre a Cultura Negra no Grêmio. Dona Luiza se despede de Inácio e Henriqueta no mercado. José Augusto revela a Tereza o paradeiro de Fernão ao saber de sua gravidez. Tereza enfrenta Delfina. Tomaso se diverte com Natália. Helena e Giuseppe se beijam. Edgar e Olímpia socorrem Carolina dos comentários indignados de pessoas que assistem à sua palestra. Tereza desaparece da Quinta. Maria Vitória e Vicente encontram Tereza em Morros Verdes com Inácio.

DEUS SALVE O REI

Tiago insiste para que Amália tente recordar do dia em que encontrou Afonso. Amália marca a data do casamento com Virgílio. Rodolfo demonstra a Catarina que não está muito animado com seu casamento. Afonso insiste para que Samara aceite o dinheiro da venda da ferraria, para custear os estudos de Levi. Lucrécia não resiste à atração que sente por Orlando e o beija. Afonso diz a Cássio que nunca abrirá mão de Amália. Tiago avisa a Afonso que ele não pode deixar que Amália e Virgílio se casem.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Vinícius acredita que será inocentado e se vangloria para Lorena. Rafael apoia Laura. Antero tenta denegrir a imagem de Alzira e Patrick se preocupa. Tiana inicia seu depoimento. Lorena decide ficar ao lado de Laura. Valdo comenta com Mariano que acredita ter encontrado a esmeralda gigante. Caetana afirma a Desirée que seu plano de casar com Juvenal não dará certo. Karina lamenta que Diego não queira ficar com ela. Estela resolve dar aulas para adultos. Vinícius confessa seus crimes e acusa Sophia de suborná-lo. Renan tenta convencer Jô a investir em uma nova grife para Beth. Sophia pede para Lívia marcar um jantar para apresentar seu namorado. Lorena recebe uma visita surpresa. Rafael conforta Laura. Beth procura Jô e Adriana fica indignada. Clara, Patrick e Renato comemoram a vitória no julgamento.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Carol despede Aracely do cassino por ser menor de idade, mas Raiza diz a ela que foi demitida a pedido de Teobaldo, que confessou estar apaixonado por ela. Otávio encontra Maricruz no Shopping, se aproxima e pergunta seu nome. Ela responde que se chama Maria Alessandra. Alessandro aconselha Maricruz a procurar o pai de seu filho. Raiza pede a Aracely que finja diante de Teobaldo. Alessandro passa mal e desmaia. Tobias o socorre. Aracely não aceita a oferta de Teobaldo, que quer mantê-la em sua casa sem trabalhar e o culpa por ter perdido o emprego. Alessandro diz a Maricruz que sente que seu fim está próximo. Maricruz pede permissão a Alessandro para ir até a Ilha Dourada para averiguar o que está acontecendo no cassino. Eduardo aconselha Otávio a se envolver com Raiza. Tobias apóia Maricruz em seu pedido para assumir seus negócios na Ilha Dourada.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Luciana diz a Fernanda e Carlos que o delegado Medina foi prender Diego. Olívia resiste e tenta impedir que levem Diego. Ele, completamente obcecado, diz ao delegado que vai levar Luciana para bem longe. Todos se unem para procurar Pedrinho. Téo reprova a maneira como Isabela se refere ao menino. O diretor do presídio diz ao Dr. Inácio que ficou constatado que o incêndio foi provocado. Fernanda apresenta sinais de perda de memória. Pedro e Amélia se preocupam. Inácio diz a Marisa que acredita que Luiz está vivo e que foi ele que sequestrou Pedrinho. Pedrinho não para de chorar e Luiz promete que vai buscar sua mãe. Luiz sonha com o dia em que ele, Fernanda e Pedrinho formarão uma família feliz. Dr. Inácio comunica a todos que Luiz Monteiro não morreu no incêndio e que provavelmente está com o menino. Carlos promete a Fernanda que trará o filho de volta.

CARINHA DE ANJO

Flávio descobre que Haydee deu a sopa ao porteiro e vai atrás do profissional que é levado ao hospital. Haydee não desconfia de nada. Cassandra é grosseira durante o jantar e Leonardo tenta encontrar particularidades semelhantes entre os dois. Zé Felipe participa da peneira para o clube de futebol. Cassandra conversa por telefone com Fernando (Julio Oliveira), seu namorado. O rapaz diz que estará em Doce Horizonte no dia seguinte para rever ela. Franciely revela para Silvestre que sua ex-patroa veio do Rio de Janeiro especialmente para convidá-la para voltar a trabalhar com ela.

BAND

AMOR PROIBIDO

Behlul pede que Bihter fique longe dele. Firdevs pede dinheiro a Peyker para pagar as dívidas de jogo. Behlul reata o noivado com Elif. Adnan dá um carro de presente de aniversário para Bihter. Behlul leva Elif para jantar na mansão e Bihter fica muito incomodada com a situação.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Ricardo Montana conhece os avós por parte de mãe. Zoe registra o encontro. Benjamin pensa no que Zoe falou sobre Ricardo. Jonas tenta procurar Tião de Deus pelas ruas. César vai até a seita de Zé Bento e manda Guto voltar para casa. Cínico, Henrique recebe Susana. Ângela fala mal do ex-marido para a filha Natália. Em Jerusalém, Rodrigo se surpreende com a visita de Zoe. Hanna se mostra insegura com a presença de Débora na cidade. Saulo fala do espírito de liderança de Ricardo. Gideon fica feliz ao ver o neto em sua casa. Susana apoia Estela. César pede conselho a Jonas. Diogo se declara para Bárbara. Em encontro com o professor Rodrigo, Zoe pede uma explicação bíblica para o desaparecimento das pessoas. Ricardo marca um encontro de Débora com os avós. Ariela beija Uri. Vittorio mente para Stefano. Uri dispensa Ariela. Chico fica chateado com Celeste ao ver que ela postou o vídeo deles. Dudu provoca Lúcio. Estela começa a passar mal. Henrique se encontra às escondidas com Gláucia. Rodrigo aceita dar uma entrevista para Zoe. Ela conhece Isabela. Benjamim elogia o projeto criado por André e Brenda, mas pede para não contarem nada a Ricardo. O vilão dá forças para Débora encarar os parentes. Natália tenta fazer ciúmes em César. Adriano estranha o comportamento de Ariela. Em conversa com Zoe, Isabela faz elogios a Ricardo. Guido alerta César para o perigo de encontrar Nicanor. Acompanhada de Ricardo, Débora chega na casa de Gideon.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

