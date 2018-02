Cinco motivos para se aventurar em Chapadão do Céu

1. Agronegócio: Somos a capital da Agricultura com Tecnologia.

2. Gastronomia: Nossa culinária é bem atípica e mistura pratos da comida goiana com a cozinha gaúcha. Possuímos uma diversidade de sabores.

3. Belezas Naturais: Chapadão do Céu possuí cachoeiras exuberantes, com trilhas e vista de uma aventura inesquecível.

4. Parque Nacional das Emas: Uma reserva ecológica com muitas trilhas, e diversas formas de cerrado na fauna e flora.

5. Cidade limpa: Chapadão do Céu é uma das cidades mais limpa do Brasil. E, temos várias praças para um passeio de final da tarde.

