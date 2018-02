Prefeito, secretários municipais e vereadores visitam obras em unidades escolares de Alcinópolis

Na manhã desta segunda-feira (19), o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado de seu secretariado, do presidente da Câmara Municipal, Valdeci Passarinho, e dos vereadores Angelo do Nicola, Weliton Guimarães, Sirlei Rulli, Marcão, Alcir do Escritório e Valter Roniz, esteve no Centro Municipal de Educação Infantil Brenno Crisóstomo Duart e Escola Municipal Alcino Carneiro acompanhando a finalização das obras de reforma e manutenção das unidades escolares.

O início das aulas está marcado para a próxima quarta-feira, 21 de fevereiro, onde alunos e professores encontrarão espaços mais confortáveis e seguros para o ano letivo de 2018. “Investir em educação é investir no futuro de nossas crianças e jovens. Com o apoio da Câmara Municipal, estamos concluindo mais este trabalho que era um grande desejo de nossa administração. Ver mais este sonho se concretizar enche os nossos corações de alegria”, disse o prefeito.

Sobre as reformas

Depois de trocar o forro do corredor de um dos pavilhões e de mais 11 salas de aulas da Escola Municipal Alcino Carneiro em julho de 2017, agora a gestão municipal investiu no local mais de 100 mil reais em reforma e manutenção da pintura e dos banheiros dos estudantes.

Já na Educação Infantil, que desde que abriu suas portas para receber as crianças em 2017 vem passando por adequações para atender os pequenos estudantes com conforto e segurança, está sendo realizada a instalação de toldos em áreas específicas de recreação, além de cobertura do anfiteatro e adequação do piso.

Vila Novo Belo Horizonte

Em setembro de 2017 parte da Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, na vila Novo Belo Horizonte, distrito de Alcinópolis, foi atingida por um incêndio e desde então o local vem passando por reforma e manutenção.

Além dos reparos na estrutura do prédio danificado pelo fogo, a pintura e a troca de toda a instalação elétrica estão sendo realizadas para melhorar o atendimento de aproximadamente 100 alunos daquela comunidade. “A escola da Vila também é prioridade de nossa gestão, sempre foi e será tratada como tal. Não poderíamos deixar de olhar com carinho também para os alunos daquele local”, concluiu o prefeito.

*Assecom PMA

Comentários