Prefeito de Camapuã e sua equipe visitam farinheira em Assentamento de Alcinópolis

O prefeito de Camapuã, Delano Uber, acompanhado da vice-prefeita, Luzia Maidana da Rocha Silva, do secretário municipal de Agronegócio, Almir de Oliveira e do diretor de agronegócio, Alvelino Maschion, esteve em Alcinópolis para conhecer a funcionalidade da farinheira do Assentamento Santa Fé, uma vez que um Assentamento em Camapuã está em fase de implantação.

A visita foi conduzida pelo prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva e pela secretária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, Bruna Barbosa. A controladora interna da Prefeitura, Poliani Oliveira, e os presidentes do Assentamento, Ronaldo e Dionísio, também integraram a equipe. “A visita trouxe troca de experiências entre as gestões e fortaleceu a união entre os municípios da região norte”, ressaltou a secretária Bruna.

Na oportunidade, o prefeito Delano realizou a doação de mudas de Urucum a Alcinópolis e, de acordo com o prefeito Dalmy, será analisada a possibilidade de testar o plantio no Assentamento e em outros locais do município. “Essas parcerias são sempre bem vindas, pois promovem a troca de conhecimento e o desenvolvimento do município”, disse Dalmy.

*Assecom PMA

