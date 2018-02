DMT orienta motoristas sobre estacionamento proibido

O Departamento Municipal de Trânsito (DMT) de Chapadão do Céu lança campanha para conscientizar a população sobre a importância de obedecer as sinalizações. Respeitar as placas é, antes de tudo, uma questão de segurança.

De acordo com o DMT, apenas na Avenida Netuno é permitido estacionar na faixa do canteiro central. Como explicito por placas, nas demais avenidas de pista dupla da cidade é proibido parar com o veículo nas pistas próximas aos canteiros. Visto que as demais avenidas são mais estreitas do que a Avenida Netuno.

O Superintendente do DMT de Chapadão do Céu, João Alberto, destaca que o trabalho de conscientização é importante para garantir um trânsito mais seguro e livre de acidentes. Além disso, as pessoas que não obedecerem as sinalizações, como estacionar em local proibido, estão sujeitas a multas aplicadas pela Polícia Militar (PM).

*Assecom PMCC

