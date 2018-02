Chapadão do Sul conta com grupo de Ginástica Funcional para Mulheres: saiba mais

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretária de Saúde realizam o Grupo de Ginástica Funcional para Mulheres. O projeto é desenvolvido pela Academia da Saúde em parceria com o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

As ações são desenvolvidas na Academia da Saúde, localizada em frente à ESF Saúde Lar. O Projeto acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 16h (MS).

Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-2747. Todas mulheres sul-chapadenses estão convidadas para participar.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde parabenizam os organizadores pelo empenho no Projeto e agradecem a presença da comunidade presente nesta importante ação no âmbito da Saúde de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

Comentários