Chapadão do Céu: Escolinhas esportivas estão com matrículas abertas

Podem participar das escolinhas de futebol, futsal, vôlei e natação, alunos da rede municipal de ensino que tenham idade entre 06 e 17 anos. As inscrições podem ser realizadas a partir dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis dos alunos.

Será necessário apresentar no ato da matrícula os documentos pessoais dos pais (RG e CPF) e cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno. Para natação, as matrículas serão realizadas no Clube do Céu.

Os interessados nas modalidades futebol e futsal devem se deslocar ao Campo de Futebol. E no Ginásio de Esportes serão realizadas as inscrições para os alunos de vôlei. O local e horários das aulas serão informados por cada professor no ato da matrícula.