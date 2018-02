Blitz da saúde realiza testes rápidos e faz entrega de panfletos e preservativos em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde realizou 30 testes de sífilis, 30 testes de HIV, 30 testes de hepatite B e 30 de hepatite C durante uma blitz realizada em frente ao prédio do Executivo Municipal.

Além dos 120 testes rápidos, houve entrega de panfletos informativos e também a distribuição de preservativos masculinos, femininos e lubrificantes para a população paraisense.

Participaram da blitz enfermeiras e agentes de saúde. O evento contou também com a presença do secretário de saúde Ueder de Paula e também do prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi).

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários